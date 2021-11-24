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Конкурс «Идеи, преображающие города» для молодых архитекторов продолжается в Москве

Виктория Сикерина

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Конкурс «Идеи, преображающие города» для молодых архитекторов продолжается в Москве
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В сентябре в столице стартовал конкурс для перспективных архитекторов и урбанистов «Идеи, преображающие города». Принять участие в проекте можно до 30 апреля следующего года. Об этом сообщили в пресс-службе департамента СМИ по городу в среду, 24 ноября.

Мероприятие организовали при поддержке столичных департамента образования и науки, департамента градостроительной политики и департамента капитального ремонта.

Участники пробуют себя в разных образовательных мероприятиях и занятиях, которые проводят в очном и дистанционном форматах.

— На конкурс принимаются проекты по таким направлениям как: благоустройство дворовых территорий; формирование общественных пространств; благоустройство территорий при учебных заведениях; создание малых архитектурных форм (арт-объектов), отражающих особенности развития твоего района, — отметили в пресс-службе ведомства.

Также молодые специалисты могут предложить план благоустройства и развития Ботанического сада Московского государственного университета имени Ломоносова, Центрального парка культуры и отдыха имени Горького и объектов столичного метро.

Среди экспертов конкурса представлены ведущие специалисты в сфере архитектуры и урбанистики. В качестве партнеров организаторы выбрали архитектурное бюро «Мераком», архитектурное бюро Megabudka и Ботанический сад МГУ имени Ломоносова.

Накануне международный архитектурный конкурс на лучший проект застройки территории московского Южного порта завершился. Победило в конкурсе японское архитектурное бюро Nikken Sekkei.

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