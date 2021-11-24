Выставка «Рождественская гостиная» откроется в галерее Елены Громовой

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Россия, Москва, Большой Овчинниковский переулок, 24с4 Карта всех событий

Галерея Елены Громовой представляет выставку «Рождественская гостиная».

Посетители увидят авторские куклы, созданные вручную в единственном экземпляре. Гостей ждут художественные куклы, произведения скульптуры и живописи, авторские елки и елочные игрушки.

Выставка открыта с 25 ноября по 29 декабря, сообщается на сайте музея.

С 25 ноября Музей А. Н. Скрябина открывает выставку-ярмарку «Дары волхвов». Гостей музея ждет настоящая шкатулка с елочными украшениями и подарками.

Зимние праздники всегда были очень необычным временем для семьи Скрябиных. Они включали в себя и Рождество, и Новый год, и день рождения Александра Николаевича, поэтому «рождественская суета» дому Скрябина близка.

На выставке-ярмарке будут представлены живопись, графика, открытки, елочные украшения.

А в музее «Садовое кольцо» 3 декабря начинает работу выставка «Новогодняя сказка в зимнем лесу». Экспозиция содержит работы художницы Анастасии Куровой.

Посетители увидят акварельные произведения искусства на тему русской зимы. Художник воспевает красоту зимы на рассвете, ночью, при теплом закатном солнце и днем, когда снег особенно слепит своей белизной. Несколько работ посвящены природе Кавказа в акварельной серии «Адыгея».