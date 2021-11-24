Выставка «Рождественская гостиная» откроется в галерее Елены Громовой
Галерея Елены Громовой представляет выставку «Рождественская гостиная».
Посетители увидят авторские куклы, созданные вручную в единственном экземпляре. Гостей ждут художественные куклы, произведения скульптуры и живописи, авторские елки и елочные игрушки.
Выставка открыта с 25 ноября по 29 декабря, сообщается на сайте музея.
С 25 ноября Музей А. Н. Скрябина открывает выставку-ярмарку «Дары волхвов». Гостей музея ждет настоящая шкатулка с елочными украшениями и подарками.
Зимние праздники всегда были очень необычным временем для семьи Скрябиных. Они включали в себя и Рождество, и Новый год, и день рождения Александра Николаевича, поэтому «рождественская суета» дому Скрябина близка.
На выставке-ярмарке будут представлены живопись, графика, открытки, елочные украшения.
А в музее «Садовое кольцо» 3 декабря начинает работу выставка «Новогодняя сказка в зимнем лесу». Экспозиция содержит работы художницы Анастасии Куровой.
Посетители увидят акварельные произведения искусства на тему русской зимы. Художник воспевает красоту зимы на рассвете, ночью, при теплом закатном солнце и днем, когда снег особенно слепит своей белизной. Несколько работ посвящены природе Кавказа в акварельной серии «Адыгея».