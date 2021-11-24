Суд оставил в силе штрафы на 21 миллион рублей в отношении Facebook

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Таганский суд Москвы оставил в силе административные штрафы на 21 миллион рублей в отношении американской компании Facebook Inc. Об этом в среду, 24 ноября, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда.

По словам собеседника «ВМ», штрафы в отношении Facebook были назначены судом 14 сентября по административной статье о неудалении запрещенного контента.

— Facebook Inc. признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных статьей «Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению», и которыми на компанию наложены административные штрафы по пяти делам, всего на 21 миллион рублей, — заключил собеседник «ВМ».

До этого сообщалось, что в суд поступили административные материалы на основании протоколов Роскомнадзора в отношении ряда IT-компаний. Среди них — поисковик Google и соцсети Twitter и Facebook. Во всех случаях компаниям вменяется неудаление запрещенного контента.

26 октября Роскомнадзор внес мессенджер Telegram и сервис LiveJournal в реестр социальных сетей. В феврале, как уточнили в ведомстве, в России вступил закон о самоконтроле социальных сетей.