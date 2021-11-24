Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более двух тысяч человек будут обеспечивать порядок на футбольных матчах в Москве

Анастасия Колоскова

Город
Более двух тысяч человек будут обеспечивать порядок на футбольных матчах в Москве
Фото: twitter.com/fcsm_official/
Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 69 Карта всех событий

Свыше двух тысяч человек будут обеспечивать безопасность на футбольных матчах пятого тура Лиги Европы, которые состоятся в столице 24 и 25 ноября 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

— 24 ноября 2021 года состоится футбольный матч «Спартак» — «Наполи», а 25 ноября 2021 года «Локомотив» встретится с командой итальянского клуба «Лацио». Безопасность во время футбольных матчей обеспечит наряд численностью более двух тысяч человек, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что следить за общественным порядком 24 ноября на стадионе «Открытие Банк Арена» будут порядка 500 сотрудников контрольно-распределительных служб, около 550 росгвардейцев и более 200 сотрудников полиции. В общей сложности — более 1250 человек.

Обеспечивать общественную безопасность на стадионе «РЖД Арена» 25 ноября будут 350, 300 и 150 человек из вышеуказанных служб соответственно.

В ведомстве добавили, что территорию стадионов заранее проверили кинологи с собаками и сотрудники МЧС, передает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также:
Москва Безопасность Футбол
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Думали: нищие мы…»

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Каршеринг стал доступнее

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Ребенок-блогер не знает, как быть

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Он сказал: «Поехали!»

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Деньги не сгорают бесследно

Сергей Черемин
Сергей Черемин

Инвестиционный климат улучшился

Все мнения
О проекте