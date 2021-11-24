Более двух тысяч человек будут обеспечивать порядок на футбольных матчах в Москве

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Свыше двух тысяч человек будут обеспечивать безопасность на футбольных матчах пятого тура Лиги Европы, которые состоятся в столице 24 и 25 ноября 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

— 24 ноября 2021 года состоится футбольный матч «Спартак» — «Наполи», а 25 ноября 2021 года «Локомотив» встретится с командой итальянского клуба «Лацио». Безопасность во время футбольных матчей обеспечит наряд численностью более двух тысяч человек, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что следить за общественным порядком 24 ноября на стадионе «Открытие Банк Арена» будут порядка 500 сотрудников контрольно-распределительных служб, около 550 росгвардейцев и более 200 сотрудников полиции. В общей сложности — более 1250 человек.

Обеспечивать общественную безопасность на стадионе «РЖД Арена» 25 ноября будут 350, 300 и 150 человек из вышеуказанных служб соответственно.

В ведомстве добавили, что территорию стадионов заранее проверили кинологи с собаками и сотрудники МЧС, передает агентство городских новостей «Москва».