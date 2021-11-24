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Дептранс сообщил, что Москва готова к тестированию беспилотных автомобилей

Анастасия Колоскова

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Дептранс сообщил, что Москва готова к тестированию беспилотных автомобилей
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Столица готова к эксперименту по тестированию беспилотных автомобилей. Улицы, по которым поедут такси без водителя, обследовали ЦОДД и Мосгортранс. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Москва готова к тестированию беспилотных автомобилей. Мы на протяжении нескольких месяцев ведем большую совместную работу с «Яндексом» по подготовке к пилотному проекту, создали рабочую группу и в данный момент обсуждаем технические детали. ЦОДД и Мосгортранс уже обследовали улицы, где поедут беспилотные такси в рамках пилотного проекта, — рассказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что Москва станет первой столицей в Европе, по улицам которой будут курсировать беспилотные такси, однако самой важной задачей, поставленной мэром города Сергеем Собяниным является соблюдение безопасности инноваций, пишет РИА Новости.

В среду, 24 ноября, стали известно, что Московская городская дума в ходе заседания приняла протокольное решение от городского правительства внедрить экспериментальный правовой режим во время тестирования беспилотных автомобилей.

В сентябре заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что московские разработчики создали электродвигатели для беспилотников и других транспортных средств. Такое оборудование обладает меньшей стоимостью и большей технологичностью по сравнению с привычными двигателями.

По ее словам, внедрение такого технического оборудования создаст новые рабочие места и автоматизированные производства. В настоящий момент в крупных городах уже зафиксирован спрос на воздушные системы мониторинга, а также доставку и пассажирские перевозки по воздуху.

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