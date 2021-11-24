Девочка-сирота пропала без вести в Москве

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В Москве без вести пропала 14-летнее школьница, связь с ней была потеряна вечером 22 ноября. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По данным собеседника «ВМ», в 2016 году девочка лишилась обоих родителей. С тех пор она живет с бабушкой, так как других родственников у нее нет. Около 22:00 22 ноября школьница вышла на улицу, чтобы поговорить со знакомой. При этом она заверила бабушку, что выходит всего на несколько минут. Однако спустя час ее все еще не было дома — бабушка забеспокоилась и начала звонить ей. Девочка не отвечала, а позже ее телефон и вовсе стал недоступен.

Женщина обзванивала друзей внучки и искала ее на улице. Это также не дало никаких результатов. Затем она обратилась к правоохранителям.

— Особые приметы пропавшего ребенка: рост 150-160 см, короткие черные волосы, шрам на подбородке, полное телосложение, — заключил источник «ВМ».

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

В октябре в красноярскую полицию поступило сообщение от женщины о том, что ее 11-летняя падчерица не вернулась домой. Правоохранители выяснили, что девочка могла остаться у подруги-сверстницы, но последняя тоже не ночевала дома. На поиски детей был ориентирован весь личный состав уголовного розыска.

Спустя некоторое время сотрудники полиции обнаружили пропавших в Дудинке на севере Красноярского края девочек спящими в подъезде.