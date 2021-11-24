Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперт объяснил, к чему приведет оплата зарубежными видеосервисами трафика в России

Анна Михалюк

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперт объяснил, к чему приведет оплата зарубежными видеосервисами трафика в России
Фото: pixabay.com

В Минцифры считают, что в связи с ростом трафика операторы находятся в тяжелом положении и лишены источников финансирования для модернизации сетей. Поэтому зарубежные видеосервисы должны платить российским операторам за трафик, который нагружает их сети.

Дмитрий Мариничев, российский предприниматель и общественный деятель, интернет-омбудсмен, член экспертного совета «Агентства стратегических инициатив», в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, кто и за что должен платить операторам.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Зарубежным видеосервисам предложили оплатить трафик в России

— Этой проблеме лет 15, в России — последние лет 10. Кто прав, а кто виноват — сказать нельзя. На мой взгляд, инициатива ущербна, хотя кажется скользкой, но справедливой: нашим мы даем поблажку, а с иностранных сдираем. Сетевой нейтральности после этого уже не будет, и один раз используя инициативу, вы можете расширить ее применение на любого организатора контента. И это приведет в тупик. Сетевая нейтральность — это флагман интернета, — считает эксперт.

Он подчеркнул, что инициатива имеет опасный и тупиковый путь, и если в краткосрочной перспективе он может принести результаты, то в будущем его могут растиражировать на огромное количество жизненных ситуаций.

Накануне эксперт объяснил, в чем проблема открытия представительств зарубежных интернет-компаний в РФ.

Читайте также:
трафик оператор связи провайдер
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Думали: нищие мы…»

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Каршеринг стал доступнее

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Ребенок-блогер не знает, как быть

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Он сказал: «Поехали!»

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Деньги не сгорают бесследно

Сергей Черемин
Сергей Черемин

Инвестиционный климат улучшился

Все мнения
О проекте