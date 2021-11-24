Эксперт объяснил, к чему приведет оплата зарубежными видеосервисами трафика в России

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В Минцифры считают, что в связи с ростом трафика операторы находятся в тяжелом положении и лишены источников финансирования для модернизации сетей. Поэтому зарубежные видеосервисы должны платить российским операторам за трафик, который нагружает их сети.

Дмитрий Мариничев, российский предприниматель и общественный деятель, интернет-омбудсмен, член экспертного совета «Агентства стратегических инициатив», в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, кто и за что должен платить операторам.

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Зарубежным видеосервисам предложили оплатить трафик в России

— Этой проблеме лет 15, в России — последние лет 10. Кто прав, а кто виноват — сказать нельзя. На мой взгляд, инициатива ущербна, хотя кажется скользкой, но справедливой: нашим мы даем поблажку, а с иностранных сдираем. Сетевой нейтральности после этого уже не будет, и один раз используя инициативу, вы можете расширить ее применение на любого организатора контента. И это приведет в тупик. Сетевая нейтральность — это флагман интернета, — считает эксперт.

Он подчеркнул, что инициатива имеет опасный и тупиковый путь, и если в краткосрочной перспективе он может принести результаты, то в будущем его могут растиражировать на огромное количество жизненных ситуаций.

Накануне эксперт объяснил, в чем проблема открытия представительств зарубежных интернет-компаний в РФ.