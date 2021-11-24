США ввели экспортные ограничения в отношении МФТИ

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США ввели экспортные ограничения в отношении Московского физико-технического института (МФТИ). Об этом сообщили в Минторге страны в среду, 24 ноября.

— Бюро промышленности и безопасности США также добавило Московский физико-технический институт в список по экспортным ограничениям, — отмечается на сайте министерства.

23 ноября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад во главе с США вводит санкции по поводу и без, вопиющий пример — санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2».

В тот же день США ввели санкции в отношении реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что ограничения вводятся в отношении двух судов и одной компании, связанной с Россией. Отмечается, что к компании Transadria Ltd. будут применены санкции, а ее танкер «Марлин» — собственность, подлежащая блокировке.

Также в этот день пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле к этим санкциям относятся очень негативно. По его словам, введение этих ограничений незаконно и неправильно, особенно на фоне попыток развивать отношения с Америкой.