Стало известно последнее желание покойной актрисы Нины Руслановой

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Покойная актриса Нина Русланова очень переживала, что ее дочь осталась без работы. Об этом заявил заслуженный артист России Михаил Васьков.

— Одним из последних переживаний Нины, которая уже болела, было переживание о дочери. Олеся сидит без работы, и Нина просила всех друзей и знакомых что-то для нее подыскать в кино или театре, — рассказал актер.

Многие люди испытывают проблемы с работой из-за сложности ситуации, приводит слова Васькова News.ru.

Советская и российская актриса театра и кино Нина Русланова умерла после продолжительной болезни в возрасте 75 лет 21 ноября. Возможной причиной ее смерти стал коронавирус.

23 ноября стало известно, что следователи начали проверку по факту смерти Руслановой после того, как ее дочь Олеся Рудакова заявила, что родственники «умоляли врачей» положить артистку в реанимацию. СК проверит действия врачей на предмет халатности, которая могла привести к смерти пациента.

За творческую карьеру актриса сыграла во многих культовых лентах. Среди них «Собачье сердце», «Моя любовь», «Тени исчезают в полдень», «Не стреляйте в белых лебедей», «Афоня», «Будьте моим мужем» и многие другие.

В разные годы Русланова служила в театрах имени Вахтангова, Маяковского и Рубена Симонова. В 1988 году артистка стала сниматься в картинах Киностудии имени Горького. В 1998 году она удостоилась звания народной артистки России.