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Минздрав сообщил об особенностях течения коронавируса у детей

Иван Юминов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Минздрав сообщил об особенностях течения коронавируса у детей
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Более чем у половины детей в России коронавирус протекает с клиническими проявлениями. Об этом сообщили в Минздраве в среду, 24 ноября.

— Более чем у половины детей COVID-19 сейчас протекает с клиническими проявлениями, у многих заболевание носит тяжелую форму, — говорится в сообщении.

Медицинскую помощь одновременно получают на сегодняшний день в стране более 30 тысяч детей с коронавирусом, отмечает РИА Новости.

24 ноября в Минздраве сообщили, что вакцина от COVID-19 для подростков создана на той же платформе, что и «Спутник V». «Спутник М», как уточняется, также состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом 21 день.

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22 ноября глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что пандемия COVID-19 закончится, когда необходимым количеством антител будут обладать 70–75 процентов населения. При таком сценарии, как уточнил он, эпидемический процесс будет «самозатухающим». Для достижения этого следует увеличить нынешние темпы вакцинации в три–четыре раза, заключил специалист.

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