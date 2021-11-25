Начальника полигона Капустин Яр арестовали по подозрению во взятке

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Военный суд отправил под домашний арест начальника государственного центрального межвидового полигона Минобороны Капустин Яр генерал-майора Олега Кислова. Об этом сообщили в 235-м гарнизонном военном суде.

Начальника полигона подозревают во взяточничестве по делу о пропаже 300 тонн топлива, которое принадлежало Министерству обороны РФ.

Обвинение Кислову предъявили по показаниям его подчиненного, полковника Алексея Прудникова. Он признался, что продал топливо, получив за него взятку в 1,9 миллиона рублей, после этого он поделился деньгами с генерал-майором, сообщает издание «Коммерсант».

Уголовное дело возбудили в отношении судьи Арбитражного суда Москвы. Елены Кондрат подозревается в посредничестве во взяточничестве. В сентябре 2020 года она предложила своей коллеге по арбитражному суду получить взятку в размере 50 тысяч долларов США в случае вынесения решения о непривлечении к субсидиарной ответственности ряда физических и юридических лиц.