Инфекционист сообщил о выходе на плато четвертой волны коронавируса

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Четвертая волна COVID-19 в России пока не идет на спад, но выходит на плато. Об этом сообщил врач-инфекционист Андрей Поздняков.

— Четвертая волна не пошла на спад, но стабилизируется и выходит на плато. Это происходит, потому что с инфекцией столкнулась очередная неиммунная прослойка, а оставшиеся незаболевшие «растворились» среди иммунных, то есть вакцинированных и переболевших. Вот почему коронавирус распространяется не так активно и происходит замедление темпов заболеваемости, — пояснил он.

Медик отметил, что это можно понять по количеству выявленных случаев, а не по уровню смертности.

Поздняков добавил, что в целом, если говорить про Россию, то это «естественный ход событий, на который в определенной мере влияет процесс вакцинации». Он подчеркнул, что четвертую волну коронавируса страна прошла трудно из-за тяжести заболевания у многих пациентов, выросло число летальных исходов, передает РИА Новости.

Нейросеть предсказала пик четвертой волны COVID-19. Специалисты компании Promobot при помощи нейросети смогли спрогнозировать, что с вероятностью 93 процента пик четвертой волны коронавирусной инфекции придется на 22 декабря.