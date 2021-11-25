«Разъедают кожу»: ветеринар рассказал, как защитить лапы собак от реагентов зимой

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Реагенты, которыми посыпают заснеженные дороги зимой, крайне вредны для лап собак. Животных ни в коем случае нельзя выгуливать в местах скопления этих веществ. О том, как защитить питомцев от пагубного воздействия реагентов, «Вечерней Москве» рассказал ветеринарный врач, кинолог Владимир Уражевский.

Самый надежный способ — не допускать пребывание собаки в опасных местах. Лучше отдавать предпочтение прогулкам среди деревьев, в парках и на специальных площадках, считает специалист.

— С животными ни в коем случае нельзя гулять по реагентам, ведь они очень вредны. Обязательно выбирайте места для прогулок, где этих веществ нет. Если собака небольшая, нужно взять ее на руки, перенести через участок с реагентами и выпустить на чистый снег. Если крупная — посадить ее в машину и отвезти в безопасное место. Не надо отпускать животных прямо у дома, — подчеркнул Уражевский.

Конечно, владельцы собак могут воспользоваться «народными методами», отметил собеседник «ВМ». По его словам, некоторые хозяева смазывают подушечки на лапах питомцев специальным кремом. Однако этот способ не защищает животных от реагентов в полной мере.

Еще один способ — использование обуви для собак, добавил ветеринар. По мнению Уражевского, такое решение «не является панацеей», ведь зачастую животные испытывают дискомфорт во время прогулки в обуви.

— В магазинах продается обувь для собак, но животных сложно приучить к ней. Часто собаки в обуви чувствуют себя очень неуютно и некомфортно. Если все-таки решили пойти на такой шаг, то необходимо делать это с детства. Собаки некоторых пород вообще не приучаются к обуви: в ней они не гуляют полноценно. Так что этот вариант не является панацеей, — объяснил эксперт.

После каждой прогулки важно вымыть лапы животного, напомнил кинолог.

Не стоит пренебрегать перечисленными правилами во время прогулки с собакой, добавил он. Важно осознавать, что реагенты вредят коже на лапах собак.

— Это очень плохая химия. Посмотрите на подошвы обуви, в которой вы сами гуляете зимой. Даже они портятся от реагентов и нуждаются в специальной обработке. Реагенты впитываются в кожу, разъедают ее, образуют экземы, создают покраснения между пальцами, — заключил собеседник «ВМ».