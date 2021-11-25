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Около десяти человек пострадали при пожаре на шахте в Кузбассе

Юлия Курганова

Происшествия
Около десяти человек пострадали при пожаре на шахте в Кузбассе
Фото: moscow-live

Не менее десяти человек пострадали в результате возгорания на шахте в городе Белово Кемеровской области. Об этом сообщили в четверг, 25 ноября, в Telegram-канале 112.

Инцидент произошел на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию ООО «Шахта «Листвяжная».

Еще десятерых человек осматривают врачи. Более 100 человек эвакуируют спасатели.

В настоящее время обстоятельства пожара выясняются.

Позже сообщили, что число пострадавших выросло до 15 человек. У них диагностировали отравление продуктами горения.

14 ноября возгорание произошло на угольном складе Новолипецкого металлургического комбината. Оно было ликвидировано в течение 15 минут. Сообщается, что пожар произошел из-за хлопка.

13 ноября стало известно о похожем инциденте в Казахстане. Тогда погибли шесть шахтеров, двое получили травмы в результате выброса метана на шахте «Абайская» в Карагандинской области.

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