Около десяти человек пострадали при пожаре на шахте в Кузбассе

Не менее десяти человек пострадали в результате возгорания на шахте в городе Белово Кемеровской области. Об этом сообщили в четверг, 25 ноября, в Telegram-канале 112.
Инцидент произошел на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию ООО «Шахта «Листвяжная».
Еще десятерых человек осматривают врачи. Более 100 человек эвакуируют спасатели.
В настоящее время обстоятельства пожара выясняются.
Позже сообщили, что число пострадавших выросло до 15 человек. У них диагностировали отравление продуктами горения.
14 ноября возгорание произошло на угольном складе Новолипецкого металлургического комбината. Оно было ликвидировано в течение 15 минут. Сообщается, что пожар произошел из-за хлопка.
13 ноября стало известно о похожем инциденте в Казахстане. Тогда погибли шесть шахтеров, двое получили травмы в результате выброса метана на шахте «Абайская» в Карагандинской области.