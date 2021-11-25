Около десяти человек пострадали при пожаре на шахте в Кузбассе

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Не менее десяти человек пострадали в результате возгорания на шахте в городе Белово Кемеровской области. Об этом сообщили в четверг, 25 ноября, в Telegram-канале 112.

Инцидент произошел на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию ООО «Шахта «Листвяжная».