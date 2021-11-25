Бомба взорвалась в здании Конференции католических епископов в Боливии

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Неизвестный взорвал бомбу возле входа в здание Конференции католических епископов в столице Боливии Ла-Пас. Об этом сообщили в секретариате Конференции.

Происшествие случилось ранним утром 24 ноября. Неизвестный подложил взрывное устройство к зданию. Камеры наружного видеонаблюдения засняли момент взрыва бомбы. В результате местная полиция начала расследование данного факта.

— Хотя материальный ущерб можно восстановить, мы призываем совершившего этот акт учитывать, что в результате его действий могли пострадать невинные люди, — передает ТАСС сообщение Конференции в Боливии.

24 ноября стало известно, что при взрыве на фабрике по производству ракет для борьбы с градовыми облаками под Белградом погибли двое и пострадали 15 человек. Инцидент произошел около 16:00 по московскому времени в районе Бубань-Поток. По предварительной информации, взрыв прогремел на фабрике Edepro в поселке Лештане.

До этого в Национальном агентстве по ликвидации последствий стихийных бедствий Фритауна заявили, что количество жертв в результате аварии с участием бензовоза во столице Сьерра-Леоне достигло 98. Авария, по данным ведомства, произошла поздно вечером 5 ноября. Грузовик, врезавшийся в бензовоз, был гружен гранитом.