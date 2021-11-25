Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Бомба взорвалась в здании Конференции католических епископов в Боливии

Виктория Сикерина

В мире
Бомба взорвалась в здании Конференции католических епископов в Боливии
Фото: twitter.com/AMR_Social

Неизвестный взорвал бомбу возле входа в здание Конференции католических епископов в столице Боливии Ла-Пас. Об этом сообщили в секретариате Конференции.

Происшествие случилось ранним утром 24 ноября. Неизвестный подложил взрывное устройство к зданию. Камеры наружного видеонаблюдения засняли момент взрыва бомбы. В результате местная полиция начала расследование данного факта.

— Хотя материальный ущерб можно восстановить, мы призываем совершившего этот акт учитывать, что в результате его действий могли пострадать невинные люди, — передает ТАСС сообщение Конференции в Боливии.

24 ноября стало известно, что при взрыве на фабрике по производству ракет для борьбы с градовыми облаками под Белградом погибли двое и пострадали 15 человек. Инцидент произошел около 16:00 по московскому времени в районе Бубань-Поток. По предварительной информации, взрыв прогремел на фабрике Edepro в поселке Лештане.

До этого в Национальном агентстве по ликвидации последствий стихийных бедствий Фритауна заявили, что количество жертв в результате аварии с участием бензовоза во столице Сьерра-Леоне достигло 98. Авария, по данным ведомства, произошла поздно вечером 5 ноября. Грузовик, врезавшийся в бензовоз, был гружен гранитом.

Читайте также:
католическая церковь Боливия Взрывы
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Думали: нищие мы…»

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Каршеринг стал доступнее

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Ребенок-блогер не знает, как быть

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Он сказал: «Поехали!»

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Деньги не сгорают бесследно

Сергей Черемин
Сергей Черемин

Инвестиционный климат улучшился

Все мнения
О проекте