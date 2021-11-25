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Госсекретарь США и генсек НАТО обсудили «необычную военную активность» России

Виктория Сикерина

В мире
Госсекретарь США и генсек НАТО обсудили «необычную военную активность» России
Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели беседу по поводу «необычной военной активности» недалеко от границ с Украиной, которую приписывают российской стороне. Об этом стало известно в четверг, 25 ноября, из заявления главы пресс-службы Государственного департамента США Неда Прайса.

Он рассказал, что на повестке обсуждения была встреча глав министерств иностранных дел стран Альянса, назначенная на 30 ноября и 1 декабря. При этом Блинкен и Столтенберг поговорили о военных действиях России около Украины.

— Госсекретарь Блинкен отметил, что с нетерпением ждет встречи министров иностранных дел в Риге и диалога по всему спектру вопросов, стоящих перед НАТО, — передает ТАСС заявление Прайса.

24 ноября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что информация о скоплении российских войск около границ Украины стала известна разведывательным агентствам США, Великобритании и Украины. Отмечается, что данные сведения страны передали друг другу во время поездки на полигон «Широкий лан» в Николаевской области.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия не планирует ни на кого нападать, а также не имеет никаких агрессивных намерений. По его словам, все заявления об обратном являются неверными.

13 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что заявления о якобы подготовке Россией «вторжения» на Украину являются алармистскими.

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