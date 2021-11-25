Спаллетти объяснил, почему не пожал руку Витории после поражения в Лиге Европы

Фото: Twitter / ФК «Наполи»

Главный тренер итальянского футбольного клуба «Наполи» Лучано Спаллетти объяснил, почему после поражения от московской команды «Спартак» в Лиге Европы (ЛЕ) он отказался пожать руку наставнику Рую Витории.

— Потому что он меня не поприветствовал перед началом. Когда вы встречаете гостей, вы их приветствуете сразу, а не после победы. Я был от него всего в десяти метрах, но он не подошел. Я в таких ситуациях сразу иду пожимать руку, — передает слова тренера издание «Российская газета».

Однако Витория заявил, что Спаллетти говорит неправду.

— Он соврал. Я был у скамейки «Наполи», но там не было Лучано, — ответил руководитель красно-белых.

24 ноября «Спартак» одержал победу над «Наполи» в матче Лиги Европы. Встреча в столице завершилась со счетом 2:1. Хозяева отличились дублем Александра Соболева (3-я и 28-я минуты). Гости ответили единственным мячом Элифа Элмаса (64-я).

Красно-белые по результатам пяти матчей возглавляют группу с семью очками. «Спартак» сыграет 9 декабря в гостях с «Легией», а «Наполи» примет дома «Лестер».