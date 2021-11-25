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Установлена личность блогера, справившего нужду на стенд с фото ветерана ВОВ в Измайлове

Илья Ашуров

Происшествия
Установлена личность блогера, справившего нужду на стенд с фото ветерана ВОВ в Измайлове
Фото: Прокуратура Москвы
Россия, Москва, Восточный административный округ, район Измайлово Карта всех событий

Правоохранители установили личность блогера, который справил нужду на стенд с фото ветерана ВОВ в Измайлове. Об этом в четверг, 25 ноября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Установлена личность фигуранта на видео — это 19-летний молодой человек. В настоящее время устанавливается его местонахождение, — заключила собеседница «ВМ».

До этого сообщалось, что прокуратура поручила следственным органам проверку сообщений об осквернении объекта, посвященного защитникам Отечества, расположенного в столичном районе Измайлово.

25 ноября стало известно, что в Измайлове блогер справил нужду на стенд, где размещено фото ветерана Великой Отечественной войны. Видеозапись блогер опубликовал в разделе Stories на своей странице в соцсети Instagram. После этого видео из аккаунта блогера было удалено.

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