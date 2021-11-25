Суд арестовал до 22 января главу «Газпром газораспределение Краснодар» по делу о подкупе

Фото: пресс-служба суда

Басманный суд арестовал до 22 января генерального директора компании «Газпром газораспределение Краснодар» Алексея Руднева, который подозревается в получении коммерческого подкупа более чем на 20 миллионов рублей. Об этом в четверг, 25 ноября, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда.

По словам собеседника «ВМ», помимо Руднева, под стражу также помещены еще пять фигурантов данного дела.

— Судом удовлетворены ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых по статье «Коммерческий подкуп в особо крупном размере» А. В. Руднева, А. И. Савостьянова, С. В. Бариева, О. С. Буткевича, К. А. Лютого и А. Г. Петрова, — заключил пресс-секретарь суда.

Таким образом, все задержанные отправятся в СИЗО до 22 января 2022 года.

24 ноября Следственный комитет задержал гендиректора АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексея Руднева, его заместителя Александра Савостьянова, а также четверых заместителей директоров филиалов компании Олега Буткевича, Алексея Петрова, Константина Лютого и Станислава Бариева. Они проходят подозреваемыми по делу о коммерческом подкупе.

По версии СК, сотрудники компании получили более 20 миллионов рублей от предпринимателей в качестве вознаграждения за «подключение объектов жилой и коммерческой недвижимости к газовым сетям» на территории Краснодарского края. Кроме того, за эти деньги подозреваемые согласовывали акты о вводе в эксплуатацию газораспределительных сетей, сообщает ТАСС.