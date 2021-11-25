Выставка «Большие перспективы» откроется в Музее современного искусства

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Гоголевский бульвар, 10с2 Карта всех событий

Московский музей современного искусства и галерея «Триумф» представляют персональную выставку художника Егора Плотникова «Большие перспективы».

Посетители увидят более пятидесяти работ мастера — живописные полотна и скульптуры, находящиеся в диалоге. Однако в данной экспозиции Плотников выходит за рамки привычных способов представления работ, намеренно разъединяя живопись и скульптуру.

В поисках натуры художник обращается к местам, где он вырос, и несмотря на то, что его пейзажи чаще всего имеют достаточно точную географическую привязку, автору удается сохранить простоту и универсальность изображаемого, что неизменно вызывает чувство ностальгии и узнавания. Плотников настойчиво возвращает зрителя к метафоре дороги: дороги, которую еще предстоит проложить, дороги без начала и конца, где путь не является средством достижения цели, а символизирует процесс и время для размышления.

Выставка открыта с 1 декабря по 16 января 2022 года, сообщается на сайте музея.

Музей-заповедник «Царицыно» также 1 декабря открывает выставку «Назначаю Вам встречу в саду», посвященную истории садоводства в России — оранжереям, зимним садам и приусадебным паркам второй половины XIX — начала XX века.

Основу экспозиции составляют архивные материалы: каталоги садовых заведений, журналы и книги по садоводству, вазы и кашпо для цветов, гравюры, открытки, литографии и фототипии, изображающие те или иные сюжеты, связанные с садовым искусством и «садовой жизнью». Дополняют экспозицию изделия из фарфора, жардиньерка, или столик-геридон, изготовленный в XIX веке, акварель Людвига Премацци «Выставка цветов в Московском Манеже».