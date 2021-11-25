Москвичей пригласили на бесплатную экскурсию «Вокруг Кремля»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Центральный административный округ, район Арбат, 38-й квартал Карта всех событий

В завершающие выходные осени, 27 и 28 ноября, москвичей и гостей столицы пригласили на бесплатную детскую экскурсию «Вокруг Кремля».

Московский Кремль — визитная карточка столицы и символ России. Каждый взрослый и ребенок должен познакомится с ним и прекрасной территорией, окружающей его.

Кремль — одна из самых древних крепостей, за которой люди прятались от захватчиков. Это единственная крепость времен Средневековья, которая все еще используется. Во время прогулки ее участники узнают, как появился Кремль и каким он был; увидят почетный караул; найдут нулевой километр и загадают желание; проплывут по невидимой реке.

Взрослым и детям расскажут о том, что хранит Исторический музей и как Красная площадь связана с историей нашей страны, а также, какие истории хранят в себе брусчатка, кремлевские стены и прилегающие к площади здания.

Кроме того, экскурсанты узнают о сражениях и гуляниях, о царях и преступниках, о простых людях и храмах.

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщается на сайте организатора.

Главная выставка страны с 26 по 28 ноября зовет горожан на тематические экскурсии, приуроченные к Дню матери.

Участникам экскурсии «Женские образы ВДНХ» расскажут о 16 девушках на фонтане «Дружба народов», скульптурах на павильонах номер 18 «Республика Беларусь» и номер 58 «Земледелие», а также о том, имена каких актрис советского кино связаны с историей выставки.

В Центре славянской письменности «Слово» пройдет экскурсия «Слово о Матери». Музей кукол приглашает на экскурсию, посвященную роли женщин в отечественной истории. А в центре «Космонавтика и авиация» состоится экскурсия «Звездные женщины», на которой расскажут о наших соотечественницах, посвятивших свою жизнь космосу.