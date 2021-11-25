«Остается только молиться»: Гулькина заявила, что очень переживает за Хлебникову

Фото: Youtube / Елена Ханга

Российская певица Наталья Гулькина очень переживает за свою коллегу Марину Хлебникову, которая получила серьезные ожоги в результате пожара в собственной квартире в Москве.

— Остается только молиться… Я даже боюсь подумать о будущем… Я же на себя еще начинаю все это проецировать и представлять, каково ей — а потом уже и мне совсем плохо становится. Друзья говорят: «Так нельзя! Прекращай, у каждого своя судьба». Я стараюсь абстрагироваться, но по-человечески ее невероятно жалко, потому что она действительно очень хороший человек. Вот говорят, что каждому свое там распределено наверху. Но как там все распределяется, я не понимаю, когда такое выпадает хорошим людям, — высказалась о произошедшем 57-летняя исполнительница.

Гулькина развеяла появившиеся слухи о том, что у Хлебниковой были проблемы с алкоголем, из-за чего якобы и произошел пожар. Певица рассказала, что никогда не видела исполнительницу хита «Чашка кофею» пьяной.

Она отметила, что ее нездоровый вид и чрезмерная худоба были связаны с проблемами со здоровьем. По словам Гулькиной, Хлебникова делала себе зубы, в связи с чем перенесла несколько операций и не могла нормально питаться месяцами. Также у артистки были проблемы с желудком.

— Плюс человек потерял мужа при таких обстоятельствах, что не каждый вынесет. Здесь ее настолько можно понять по-женски, по-человечески. И не гнобить, и не говорить всякую ерунду, а постараться как можно быстрее человека вытянуть с того света, — приводит слова Гулькиной «СтарХит».

Напомним, что гражданский муж Хлебниковой Антон Логинов покончил с собой, указав в предсмертной записке, что артистка недостаточно сильно его любила.

Заслуженная артистка РФ Марина Хлебникова 18 ноября была госпитализирована с ожогами после пожара в столице. Когда спасатели выносили исполнительницу из горящей квартиры, она была без сознания.

Дочь певицы рассказала, что до этого ее мама курила около окна. Возможно, именно это послужило причиной пожара. Позже стало известно, что артистка приходила в сознание в больнице, но из-за сильной боли врачам пришлось ввести ее в медикаментозную кому.

Во время пожара Хлебникова получила сильный ожог век. Стало известно, что зрение артистки находится под угрозой. В настоящее время в состоянии исполнительницы наблюдается положительная динамика, медики начинают прогнозировать этапы восстановления.

23 ноября директор артистки Данила Прайс сообщил, что состояние Хлебниковой стабилизируется.