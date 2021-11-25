Выставка «Видел я трех царей» откроется в Музее Пушкина

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Пречистенка, 12/2 Карта всех событий

Государственный музей А. С. Пушкина представляет выставку «Видел я трех царей».

На протяжении столетий жизненные пути представителей родов Пушкиных и Романовых не раз пересекались, переплетая их отношения замысловато, неожиданно, порой, весьма драматически — от возведения на трон Михаила Романова до женитьбы внуков Николая I на внуках А. С. Пушкина.

Посетители увидят уникальные документальные и художественные материалы, произведения искусства и предметы эпохи XVII — XX веков. Экспозиция увлекательно рассказывает о взаимоотношениях двух российских родов — Пушкиных и Романовых — в разных сферах бытия: политических, общественных, культурных, личных.

Выставка открыта с 7 декабря по 31 января 2022 года, сообщается на сайте музея.

В Историческом музее в начале декабря открывается выставочный проект «Российская империя», приуроченный к 150-летию музея.

Посетители увидят более 400 экспонатов, большая часть которых впервые вышла за пределы музейных хранений. Все они демонстрируют историю развития Российской империи и раскрывают основные проблемы, связанные с политико-территориальным устройством государства.

Экспозиция условно поделена на несколько разделов, один из которых посвящен становлению Российской империи в петровское время и расширению ее территории на протяжении последующих правлений.

Символическим экспонатом выставки является реплика одной из главных императорских регалий — Большой Императорской короны, предоставленной Гохраном России.