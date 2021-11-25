Мошенники продали полсотни монет на 250 тысяч рублей под видом драгоценных

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице полиция задержала двоих приезжих мужчин, которые продали москвичу 49 поддельных золотых монет. Об этом в среду, 24 ноября, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по столице Екатерина Гузь.

По ее словам, жертвой мошенничества стал 58-летний житель Москвы. Он познакомился со злоумышленниками на улице. Они рассказали ему, что нашли на стройке старинные монеты, и предложили приобрести их по заниженной цене.

Мужчина предложением заинтересовался, а продавцы согласились провести оценку монет в одном из ломбардов. Туда они принесли настоящую золотую монету. Услышав от оценщика, что она настоящая москвич согласился приобрести еще 49 якобы таких же монет.

Мужчина оплатил свою покупку тремя смартфонами и наличными. Получив монеты, он отправился сдавать их в ломбард. Там ему сказали, что монеты не являются драгоценными.

После этого москвич обратился в полицию.

— В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Гольяново города Москвы задержали подозреваемых. Ими оказались приезжие мужчины, — заключила Гузь.

Видео: МВД России

Общая сумма материального ущерба составила около 250 тысяч. В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

В сентябре правоохранители задержали в Москве мужчину, при котором нашли 78 поддельных банкнот номиналом пять тысяч рублей. Купюры были изготовлены комбинированным способом цветной струйной печати. Также подозреваемый имел при себе сто пачек сувенирной продукции, имитирующей пятитысячные банкноты, упакованные по инструкциям кредитного учреждения.