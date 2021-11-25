Риелторы-мошенники продали недвижимость по фиктивным договорам более чем на 140 миллионов рублей

Фото: МВД

В Москве правоохранители задержали гендиректора агентства недвижимости, которая подозревается в организации преступного сообщества и мошенничестве на сумму свыше 140 миллионов рублей. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, подозреваемая (гендиректор — прим. «ВМ») создала семь организаций, для работы в которых привлекла своих сообщников. Преступная схема, по которой действовали злоумышленники, заключалась в следующем: они собирали информацию о скончавшихся владельцах московских квартир, а затем по поддельным документам, выдавая себя за наследников, регистрировали недвижимость на третьих лиц. Последние получали вознаграждение от 300 тысяч рублей и выше с каждой такой сделки.

После этого злоумышленники легализовывали недвижимость, продавая ее на рынке вторичного жилья. Покупатели таких квартир узнавали о том, что стали жертвой мошенников лишь через несколько месяцев, когда им приходила повестка из суда о недействительности совершенной сделки.

— Таким образом аферисты незаконно завладели 15 объектами недвижимости. По предварительным данным, общая сумма ущерба, причиненного городскому бюджету, составляет более 80 миллионов рублей. А пострадавшие граждане лишились в общей сложности 60 миллионов рублей, — рассказала Волк.

Полиция задержала предполагаемого организатора и 16 участников преступного сообщества. В настоящее время все они находятся под подпиской о невыезде.

До этого сообщалось, что в столице полиция задержала двоих приезжих мужчин, которые продали москвичу 49 поддельных золотых монет.