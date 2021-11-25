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Каток в «Лужниках» откроется в столице 26 ноября

Дарья Чентаева

Город
Каток в «Лужниках» откроется в столице 26 ноября
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Московское центральное кольцо, станция Лужники Карта всех событий

Сезон катания на коньках откроется в «Лужниках» в пятницу, 26 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе спорткомплекса.

— Знаменитый московский каток в сезоне-2021/2022 порадует великолепным льдом, любимой музыкой и зарядит энергией большого города! — сообщается в материале.

В отличие от других московских катков, площадка в «Лужниках» не разделяется на фрагменты и дорожки. Площадь ледового полотна составляет 16 тысяч квадратных метров.

Для горожан рядом с катком будут работать раздевалка, пункт проката и заточки коньков. Только начинающим кататься на коньках москвичам будут помогать консультанты, а для детей предусмотрены специальные передвижные опоры в виде пингвинов.

Со вторника по пятницу каток будет работать с 16:00 до 22:00 с перерывом на час, а в выходные — с 13:00 до 22:30 — всего три сеанса с часовыми перерывами, сообщили в пресс-службе.

19 ноября стало известно, что на ВДНХ завершилась заливка самого большого катка Москвы. В настоящее время завершается подготовка к открытию катка.

24 ноября заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что каток на ВДНХ откроется для москвичей 26 ноября. Отмечается, что в этот день для посетителей запланированы театральные постановки, выступления, а также диджей-сеты.

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