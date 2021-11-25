Сергей Собянин рассказал о запуске новой системы сбора мусора в Москве

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С 1 января в Москве запускается новая система сбора мусора. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в четверг, 25 ноября.

По словам мэра, с января в столице вводятся единый региональный оператор сбора мусора, единая система подрядчиков и единые тарифы в городе. Таким образом, утверждает Сергей Собянин, все это будет работать «как единый организм».

— Собственно, в России уже давно прошли этот переходный период, Москва вступает немножко позднее в силу своего масштаба, сложности задачи, но я думаю, мы с ней справимся, — рассказал глава города в интервью РИА Новости.

Кроме того, мэр особо подчеркнул, что в столице набирает обороты раздельный сбор мусора. Москва, утверждает Сергей Собянин, стала значительно меньше вывозить мусора на свалки, а больше — отдавать на вторичную переработку.

До этого Сергей Собянин заявил, что Москва является северным городом и всегда готова к любым природным катаклизмам. По словам главы города, необходимо быть готовыми к любым катаклизмам природы: снегопадам, сложностям, перебоям и авариям. При этом важно их не допускать, отметил Собянин.

24 ноября мэр сообщил о победе Москвы в европейском рейтинге «городов будущего». Столица заняла лидерскую строчку в европейском рейтинге «Города будущего: индекс ESG-инноваций» в категории «Госуправление».