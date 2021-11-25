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Эвакуацию горняков из шахты в Кемеровской области приостановили из-за угрозы взрыва

Виктория Сикерина

Происшествия
Эвакуацию горняков из шахты в Кемеровской области приостановили из-за угрозы взрыва
Фото: Кардашов Антон / АГН Москва

Спасательная операция по эвакуации людей из шахты в городе Белово Кемеровской области временно остановлена из-за угрозы взрыва. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилев в четверг, 25 ноября.

— Мы только что приостановили проведение поисково-спасательных работ, потому что дошли до вымоечного забоя, и там концентрация по метану достигла более 6 процентов, а по окиси углерода — более 25 процентов, что является взрывоопасным, — заявил глава области.

Цивилев уточнил, что в настоящий момент на месте происшествия находятся 32 отделения военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) МЧС России. По его словам, эвакуацию приостановили до стабилизации ситуации.

— Штаб работает. Одна группа занимается выводом наших горноспасателей, а вторая группа занимается разработкой дальнейшего плана действий, — заключил губернатор Кемеровской области в эфире телеканала «Россия 24».

Утром 25 ноября в Кемеровской области произошло задымление на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Причиной задымления стало воспламенение угольной пыли.

На момент задымления в шахте находились 285 человек. По последним данным, число погибших составляет 11 человек. Кроме того, на поверхность подняты 239 шахтеров. В шахте остаются 46 человек. В больницы доставлены 43 пострадавших. Четверо из них — в тяжелом состоянии, 39 — в состоянии легкой и средней тяжести.

Президент РФ Владимир Путин дал поручения по поводу эвакуации и спасения горняков в результате ЧП на шахте.

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