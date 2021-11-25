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Блогеры, устроившие розыгрыш с угоном такси в Москве, получили по 3,5 года колонии

Илья Ашуров

Происшествия
Блогеры, устроившие розыгрыш с угоном такси в Москве, получили по 3,5 года колонии
Фото: Pexels

Суд приговорил трех мужчин к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима и взял их под стражу в зале суда. Об этом в четверг, 25 ноября, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Думшебай Е., Тусупов А., Хасанов Р. признаны виновными в совершении преступления по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения группой лиц по предварительному сговору». Им назначено наказание в виде реального лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — заключила Нефедова.

Видео: Пресс-секретарь Пресненского суда

«Розыгрыш»?

Инцидент, о котором идет речь, произошел в марте на Пресненской набережной. Трое молодых людей вызвали такси бизнес-класса. Когда автомобиль подъехал, мужчины сели в машину и попросили водителя загрузить в багажник пакеты. После того как водитель вышел из автомобиля, за руль сел один из пассажиров и поехал в сторону Третьего транспортного кольца.

Через несколько минут злоумышленники вернулись и заявили водителю, что так подшутили над ним. Все свои действия ребята снимали на телефон. Но водитель такси юмор не оценил и обратился в полицию.

Вскоре после этого шутников задержали на проспекте Маршала Жукова. В ходе опроса выяснилось, что задержанные ведут блог в социальных сетях и регулярно снимают видеоролики с различными розыгрышами.

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