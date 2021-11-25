Бастрыкин пообещал разобраться в трагедии с шахтерами в Кузбассе

Фото: СК РФ

Инцидент в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области является трагедией для всей страны. Об этом заявил глава СК Александр Бастрыкин в четверг, 25 ноября.

— Выражаю глубокие соболезнования родственникам погибших в результате чудовищной трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Безвременный уход близкого человека — это всегда боль невосполнимой утраты, а минуты неизвестности мучительны и тяжелы, — рассказал руководитель ведомства.

Случившееся, по его словам, является трагедией для всей страны. Каждый, как уточнил он, рассчитывает на спасение горняков, оставшихся под землей.

СК тщательно разберется в обстоятельствах происшествия, заверил правоохранитель. Следователи установят причины и всех виновных, приводит слова Бастрыкина сайт СК.

25 ноября в Кемеровской области произошло задымление на шахте по добыче угля «Листвяжная». Причиной инцидента стало воспламенение угольной пыли.

На момент задымления в шахте находились 285 человек. По последним данным, число погибших составляет 11 человек.

Спасатели подняли на поверхность 239 шахтеров, при этом в шахте остаются 46 человек. В больницы доставлены 43 пострадавших в результате задымления.