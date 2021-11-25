Марка Рудинштейна ввели в кому

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Состояние известного российского кинопродюсера Марка Рудинштейна, который перенес инфаркт и инсульт, продолжает ухудшаться, его ввели в кому. Об этом сообщает издание «СтарХит».

Уточняется, что это произошло в ночь на 25 ноября. Кроме того, 75-летнего продюсера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Накануне супруга Рудинштейна Наталья рассказала о его самочувствии. Женщина отметила, что продюсер находится под контролем медиков и пробудет в больнице еще неделю.

17 ноября сообщалось, что Рудинштейн попал в реанимацию с инфарктом. За день до этого продюсер пожаловался на боли в сердце.

Несколько месяцев назад ему провели операцию по стентированию коронарных артерий. После этого продюсер чувствовал себя хорошо.

24 ноября стало известно, что Рудинштейн, находящийся в реанимации после инфаркта, перенес инсульт.

Марк Рудинштейн известен как основатель фестиваля «Кинотавр», а также как актер, кинокритик и телеведущий.