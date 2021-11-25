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Марка Рудинштейна ввели в кому

Анастасия Колоскова

Общество
Марка Рудинштейна ввели в кому
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Состояние известного российского кинопродюсера Марка Рудинштейна, который перенес инфаркт и инсульт, продолжает ухудшаться, его ввели в кому. Об этом сообщает издание «СтарХит».

Уточняется, что это произошло в ночь на 25 ноября. Кроме того, 75-летнего продюсера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Накануне супруга Рудинштейна Наталья рассказала о его самочувствии. Женщина отметила, что продюсер находится под контролем медиков и пробудет в больнице еще неделю.

17 ноября сообщалось, что Рудинштейн попал в реанимацию с инфарктом. За день до этого продюсер пожаловался на боли в сердце.

Врачи скорой помощи оперативно доставили его в клинику, где ему поставили неутешительный диагноз. Медики оценивают состояние Рудинштейна как тяжелое.

Несколько месяцев назад ему провели операцию по стентированию коронарных артерий. После этого продюсер чувствовал себя хорошо.

24 ноября стало известно, что Рудинштейн, находящийся в реанимации после инфаркта, перенес инсульт.

Марк Рудинштейн известен как основатель фестиваля «Кинотавр», а также как актер, кинокритик и телеведущий.

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