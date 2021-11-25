Эксперт прокомментировал политику Байдена в отношении «Северного потока — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Американист Рафаэль Ордуханян оценил политику президента США Джо Байдена по отношению к «Северному потоку — 2».

Эксперт отметил, что формально США по-прежнему придерживаются своей позиции по «Северному потоку — 2». Они выступают против, но одновременно не вводят новые санкции по договоренности с Берлином.

Кроме того, данный проект — один из важных инструментов внутренней политической борьбы в США.

— Так уж получилось, что вопрос «Северного потока — 2» стал одним из краеугольных камней в противостоянии республиканцев и демократов. Позиция нынешней администрации не имеет ничего общего со здравым смыслом. Она вроде бы желает наладить отношения с Европой, но это совсем не так, — отметил он в комментарии Nation news.

Эксперт добавил, что Байден взял курс на установление более тесных отношений с Западной Европой и прежде всего с Германией. Именно с этим связаны его последние заявления.

Ранее в СМИ появилась информация, что команда президента США Джо Байдена добивается исключения «Северного потока — 2» из санкционного списка в оборонном бюджете на будущий год. На санкциях в отношении газопровода настаивают республиканцы, демократы выступают против, передает «Царьград».

Северный поток — 2

До этого сообщалось, что Германия считает неприемлемыми санкции в отношении «Северного потока — 2».