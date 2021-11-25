Дуда оценил вероятность военной угрозы из-за кризиса с мигрантами

Миграционный кризис на польско-белорусской границе не представляет непосредственной военной угрозы. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в четверг, 25 ноября.
— Мы, естественно, с генеральным секретарем НАТО и союзниками принимаем во внимание возможность использования четвертой статьи, но мы хотим использовать ее только тогда, когда ситуация того требует. Сейчас ситуация не отвечает квалификации четвертой статьи, — рассказал политик.
Упомянутая статья договора о НАТО предусматривает возможность созыва Совета НАТО, если одна из стран — членов считает, что имеется угроза ее безопасности. При этом в связи с миграционным кризисом пока не существует угрозы военного нападения на соседние страны, приводит слова Дуды РИА Новости.
8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпы мигрантов расположились около границы с Польшей. Группа беженцев численностью более двух тысяч человек находится в логистическом центре неподалеку от границы.
Власти Польши обвинили Минск в том, что он перевозит мигрантов с Ближнего Востока к себе, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе. В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница».