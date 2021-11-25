Новые дела за неудаление запрещенного контента составили в отношении Telegram и TikTok

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Роскомнадзор составил новые административные протоколы за неудаление запрещенного контента в отношении мессенджера Telegram и соцсети TikTok. Об этом в четверг, 25 ноября, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь Таганского районного суда.

— Поступили административные материалы, возбужденные на основании протоколов об административных правонарушениях, составленных Роскомнадзором, в отношении TikTok и Telegram, — сказал собеседник «ВМ».

Добавляется, что в суд поступило четыре административных протокола — по два на каждую компанию — по статье 13.41 КоАП РФ («Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению» — прим. «ВМ»).

24 ноября суд оставил в силе административные штрафы на 21 миллион рублей в отношении американской компании Facebook Inc. за неудаление запрещенного контента.

До этого сообщалось, что в суд поступили административные материалы на основании протоколов Роскомнадзора в отношении ряда IT-компаний. Среди них поисковик Google и соцсети Twitter и Facebook. Во всех случаях компаниям вменяется неудаление запрещенного контента.