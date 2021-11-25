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Мишустин компенсирует авиакомпаниям отмену рейсов в Турцию и Танзанию

Иван Юминов

Экономика
Мишустин компенсирует авиакомпаниям отмену рейсов в Турцию и Танзанию
Фото: Правительство РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий на компенсацию затрат авиакомпаниям на вывоз туристов из Турции и Танзании.

— Утвердить прилагаемые правила предоставления в 2021 году субсидий из федерального бюджета российским организациям воздушного транспорта на возмещение затрат, понесенных при выполнении мероприятий по обеспечению вывоза российских граждан из Турецкой Республики и Объединенной Республики Танзании, — говорится в документе на портале правовой информации.

19 ноября сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» увеличит с 22 ноября топливный сбор на внутренних и международных направлениях. Таким образом, он составит на внутренних направлениях 2200 рублей, а на международных — 30 евро.

Это, как уточнили в перевозчике, вынужденное решение, продиктованное существенным ростом стоимости керосина в 2021 году. Цена на топливо в третьем квартале года более чем на 50 процентов превышала значение 2020 года. Текущие цены являются историческим максимумом, заверили в «Аэрофлоте».

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