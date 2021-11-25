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Проект строительства торгового павильона на востоке столицы отменили

Дарья Чентаева

Город
Проект строительства торгового павильона на востоке столицы отменили
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
улица Николая Старостина Карта всех событий

Проект строительства торгового павильона на востоке столицы отменен в связи с неосвоением участка. Об этом рассказали в пресс-службе московского комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

— Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, приняла решение о прекращении реализации инвестиционного проекта строительства объекта торговли и общественного питания по адресу улица Николая Старостина, владение 2 (ВАО), — сообщается в материале на сайте Комплекса градостроительной политики города.

По словам ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, на участке площадью около 0,08 гектара планировалось строительство объекта торговли и общественного питания.

— Сейчас участок свободен, не огорожен и не охраняется. Разрешение на строительство инвестором получено не было, — заключила Пятова.

19 ноября сообщалось, что возведение электросетевого сооружения в районе Гольяново было отменено. Решение о прекращении реализации инвестиционного проекта было принято градостроительно-земельной комиссией Москвы.

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