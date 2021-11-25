Земан вернется в больницу из-за диагностированного коронавируса

Фото: Администрация президента РФ

Президент Чехии Милош Земан вернется в Центральный военный госпиталь (ЦВГ) в Праге из-за коронавируса. Об этом сообщает «Чешское телевидение» в четверг, 25 ноября.

— У президента республики Милоша Земана обнаружен коронавирус, при этом он не имеет внешних признаков заболевания. Решением врачей он возвращается в ЦВГ, где проходил лечение с 10 октября до 25 ноября, — говорится в сообщении.

Врачи сделали Земану третью прививку от COVID-19 несколько дней назад, отмечает РИА Новости.

11 ноября Земан принял отставку правительства премьер-министра Андрея Бабиша. Лидер поручил членам кабинета исполнять обязанности до назначения нового кабинета министров.

10 октября сообщалось, что Земана доставили в ЦВГ в Праге. Он был помещен в учреждение из своей загородной резиденции, где накануне у него состоялась встреча с Бабишем.

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18 октября спикер верхней палаты парламента республики Милош Выстрчил призвал сенат инициировать процедуру снятия президентских полномочий с Земана. 66-я статья Конституции страны позволяет отстранить президента от должности в случае одобрения большинством голосов палаты депутатов и сената.