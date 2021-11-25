Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Земан вернется в больницу из-за диагностированного коронавируса

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
Земан вернется в больницу из-за диагностированного коронавируса
Фото: Администрация президента РФ

Президент Чехии Милош Земан вернется в Центральный военный госпиталь (ЦВГ) в Праге из-за коронавируса. Об этом сообщает «Чешское телевидение» в четверг, 25 ноября.

— У президента республики Милоша Земана обнаружен коронавирус, при этом он не имеет внешних признаков заболевания. Решением врачей он возвращается в ЦВГ, где проходил лечение с 10 октября до 25 ноября, — говорится в сообщении.

Врачи сделали Земану третью прививку от COVID-19 несколько дней назад, отмечает РИА Новости.

11 ноября Земан принял отставку правительства премьер-министра Андрея Бабиша. Лидер поручил членам кабинета исполнять обязанности до назначения нового кабинета министров.

10 октября сообщалось, что Земана доставили в ЦВГ в Праге. Он был помещен в учреждение из своей загородной резиденции, где накануне у него состоялась встреча с Бабишем.

1/2
2/2

18 октября спикер верхней палаты парламента республики Милош Выстрчил призвал сенат инициировать процедуру снятия президентских полномочий с Земана. 66-я статья Конституции страны позволяет отстранить президента от должности в случае одобрения большинством голосов палаты депутатов и сената.

Читайте также:
Коронавирус Милош Земан Чехия
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А вам какое дело: пить или не пить?

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Трансформация неизбежна

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Суровые ветры над потоком

Игорь Березин
Игорь Березин

Что купить перед Новым годом

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хотим любви, но требуем валюту

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Кутузовском разбились автоблогеры

Все мнения
О проекте