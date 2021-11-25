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Эксперт объяснил, сколько выкуренных сигарет могут привести к отравлению

Полина Долганова

Общество
Эксперт объяснил, сколько выкуренных сигарет могут привести к отравлению
Фото: Pixabay

Академик и врач Михаил Кутушов рассказал, что каждый человек, зависимый от сигарет, рискует отравиться никотином.

По его словам, отравление может наступить, если человек получит около 60 миллиграммов никотина.

Он также напомнил, что в разных сигаретах содержится разное количество никотина. Кроме того, количество его поступления в организм зависит от стиля курения каждого отдельного человека.

— Дети обычно, выкурив две-три сигареты, могут впасть в состояние отравления, взрослый может выкурить и 15, и 20 сигарет подряд. Но таких четких разграничительных показателей для отравления никотином пока не было, потому что для того чтобы это сделать, необходимо видеть воочию отравление никотином, — пояснил специалист.

Врач добавил, что при никотиновом отправлении организм реагирует, как правило, достаточно четко: человек не сможет продолжить курить.

Кутушов подытожил, что лично он не встречался в своей практике с никотиновым отравлением, а лишь помогал людям, которым становилось плохо. Так или иначе, заметил врач, курить не рекомендуется никому, передает Пятый канал.

В России значительно увеличились продажи одноразовых электронных сигарет. К такому выводу пришли аналитики оператора фискальных данных «Такском». Они сравнили цены и динамику продаж табачных изделий в октябре текущего года с аналогичным периодом в 2020-м.

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