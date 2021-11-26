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Жителям Подмосковья объяснили, как поспособствовать поимке телефонных мошенников

Ирина Игнатенко

Общество
Жителям Подмосковья объяснили, как поспособствовать поимке телефонных мошенников
Фото: Pavel Danilyuk / Pexels

Когда граждане вовремя понимают, что им позвонили мошенники, можно выполнить несколько действий, чтобы помочь полиции обнаружить злоумышленников. Об этом рассказал оперуполномоченный 4 отдела ОРЧ УР №2 ГУ МВД России по Московской области, капитан полиции Никита Кунаев.

Наиболее надежным способом зафиксировать факт попытки мошенничества является диктофонная запись. Если такая функция есть на телефоне, то лучше записать разговор, чтобы были образцы голоса, которые можно предоставить в суде. Это поможет идентифицировать человека и доказать его причастность к преступлению.

Также можно сообщить правоохранительным органам информацию о том, с какого телефона и в какое время поступил звонок, какие просьбы поступили от мошенников, передает РИАМО.

До этого Никита Кунаев пояснил, какие слабые места жертвы используют телефонные мошенники. Кибермошенники часто выступают с требованием срочно принять решение: сообщить личные данные или банковские реквизиты, не давая гражданам возможности осознать, что происходит, и правильно отреагировать.

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