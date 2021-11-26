Сергей Собянин: Внутренний туризм восполняет пробелы в экономике сферы услуг Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Внутренний туризм помогает восполнить пробелы в экономике гостиниц, общепита и сферы услуг в Москве. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин 26 ноября.

Мэр отметил, что отсутствие ограничений в нерабочие дни помогло минимизировать урон для экономики столицы даже в сфере торговли. По его словам, снижение международного туризма компенсируется внутренним туризмом — межрегиональным.

— За границу сегодня не все могут поехать, а в Москву могут приехать все желающие, и это, конечно, восполняет пробелы в экономике гостиничного бизнеса, общепита, сферы услуг, — отметил Сергей Собянин.

Однако существуют отрасли, проседающие в пандемию в целом, добавил мэр столицы. Например, одной из самых проблемных является транспорт, убытки которого приходится полностью компенсировать за счет бюджета. Снижение также наблюдается в сфере питания и в гостиничном бизнесе. В сравнении с 2019 годом загрузка в гостиничном бизнесе уменьшилась. Но если сравнить с 2012–2016 годами, она все равно выше.

— Инвесторы продолжают вкладывать в гостиничный бизнес, вводя новые гостиницы. Мы им помогаем в этом, стимулируем процесс. И я уверен, что как только ситуация будет улучшаться, начнет расти не только межрегиональный, но и международный туризм, и гостиницы будут лучше, увереннее себя чувствовать, — рассказал Собянин в интервью РИА Новости.

До этого Сергей Собянин отметил, что большинство отраслей столичной экономики адаптируются и чувствуют себя нормально, несмотря на пандемию коронавируса. Глава города подчеркнул, что экономика столицы превысила уровень 2019 года по большинству направлений.