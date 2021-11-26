Сергей Собянин оценил состояние отраслей экономики Москвы на фоне пандемии

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Большинство отраслей столичной экономики адаптируются и чувствуют себя нормально, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Много было всяких негативных прогнозов, что пандемия, экономика обрушится, все будет очень плохо, очень тяжело. Но вы видите, мы адаптируемся даже к этим сложным условиям. Жизнь продолжается. И экономика, подавляющее большинство отраслей чувствуют себя нормально, — рассказал он.

Глава столицы отметил, что экономика города превысила уровень 2019 года по большинству направлений.

По данным комплекса экономической политики Москвы, оборот пострадавших от пандемии отраслей превысил уровень прошлого года на 55 процентов, сообщает РИА Новости.

Власти Москвы рассказали об эффективности мер поддержки бизнеса. Министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов сообщил, что между предпринимателями и московскими властями в пандемию сложилось конструктивное взаимодействие, которое позволяет оперативно вырабатывать эффективные решения для поддержки бизнеса.