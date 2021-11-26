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Политолог назвал вероятные сроки введения военного положения на Украине

Ирина Игнатенко

В мире
Политолог назвал вероятные сроки введения военного положения на Украине
Фото: president.gov.ua

Политолог Павел Шипилин рассказал, когда власти Украины могут ввести военное положение. Он отметил, что в настоящее время этот вопрос постоянно обсуждается в стране.

Эксперт отметил, что не исключено, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение объявят военное положение или просто спровоцируют военные действия в Донбассе, передает Nation news.

Политолог отметил рост градуса напряжения в гражданском обществе Украины из-за низких заработных плат, роста цен на услуги ЖКХ. Но, по его словам, он еще не достиг предела.

Он прогнозирует, что пик придется на начало следующего года, когда люди до конца прочувствуют последствия политики команды Зеленского. Вот тогда власти Украины могут пойти на объявление военного положения.

В свою очередь журналист Андрей Сахаров добавил, что Зеленский может объявить военное положение, чтобы удержать власть в своих руках, поскольку его рейтинг упал до критической отметки. Об этом свидетельствуют данные последних социологических опросов, передает ФАН.

До этого бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский планирует ввести военное положение в стране 1 декабря на два месяца

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