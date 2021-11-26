Три новостройки переданы под заселение по реновации на юго-востоке Москвы

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улица Михайлова д. 30а, корп.1 Карта всех событий

Три новостройки на улицах Михайлова и Люблинской переданы под заселение участникам программы реновации жилищного фонда. Об этом 26 ноября сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

По его словам, в новые квартиры смогут въехать более 6,5 тысячи человек.

— Учитывая большое количество расселяемых пятиэтажек и в целях соблюдения противоэпидемических требований переселение будет идти поэтапно, — отметил руководитель департамента.

Он также напомнил, что в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) заселяется по реновации уже 16 жилых корпусов. Всего в округе в программу реновации включено 818 домов общей площадью квартир свыше 2,5 миллиона квадратных метров. Уже переселено или в процессе переселения 28 домов.

— Для волнового переселения в округе подобрано 69 «стартовых» площадок, запланировано строительство 49 социальных объектов, — заключил Левкин.

Днем ранее, 25 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что программа реновации жилья в Москве идет строго по плану и может быть завершена к 2023 году. По его словам, самые сложные периоды программы, такие как проектирование районов и обсуждение с гражданами проектов планировок, уже позади.