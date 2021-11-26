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Школьники играли на раздевание в «Камень, ножницы, бумага» на глазах учительницы на Сахалине

Илья Ашуров

Происшествия
Школьники играли на раздевание в «Камень, ножницы, бумага» на глазах учительницы на Сахалине
Фото: freepik.com

В одной из школ на Сахалине учительница наблюдала за тем, как дети играют в «Камень, ножницы, бумага» на раздевание. Об этом сообщило местное издание Astv.ru в пятницу, 26 ноября.

Необычный школьный урок прошел в восьмом классе в селе Пензенское еще в октябре. Дети играли в «Камень, ножницы, бумага», при этом проигравший всякий раз снимал с себя предмет одежды. Все это происходило на глазах у педагога. Женщина не пыталась пресечь игру.

Позже в Сети появилось видео, которое быстро распространилось в соцсетях.

Видео: Telegram / АСТВ.ру

Родители учеников этой школы отнеслись к инциденту по-разному. Кто-то назвал фигурировавшую в ролике женщину «педагогом от бога», другие посчитали такое поведение недопустимым.

— Я считаю, что хороший педагог просто не допустит такого. Такое поведение неуместно в стенах школы. Поэтому мы обратились к директору образовательного учреждения, но внятного ответа не получили, — цитирует маму одного из учащихся Astv.ru.

Позже в министерстве образования Сахалинской области заявили, что в данной школе провели служебную проверку, а школьников, участвующих в игре, отправили к психологу.

С родителями учеников восьмого класса провели собрание, на котором большинством голосов поведение учительницы признали неприемлемым. После этого педагог уволилась из школы по собственному желанию.

До этого сообщалось, что в Москве полицейские вызволили из рук педофила двух школьников, которых злоумышленник споил алкоголем и пытался совратить.

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