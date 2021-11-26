Избитая стримером Mellstroy девушка попала в больницу

Фото: instagram.com/_cyberbabe_

Ананьевском переулке, дом 4/2, строение 1 Карта всех событий

Избитая ранее Андреем Буримом (Mellstroy) девушка попала в больницу с отравлением галлюциногенами. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 26 ноября, сообщил знакомый с ситуацией источник.

Девушку забрали из квартиры в Ананьевском переулке, дом 4/2, строение 1. По словам собеседника «ВМ», 25 ноября 22-летняя девушка была доставлена в НИИ СП им. Н. В. Склифосовского с предварительным диагнозом «отравление психодислептиками». Вместе с ней также госпитализирован 26-летний мужчина.

Подробности происшествия уточняются.

Дело Mellstroy

Стример под псевдонимом Mellstroy разбил модели Алене Ефремовой лицо во время прямой трансляции, ударив ее несколько раз головой об стол. Инцидент произошел во время съемок на YouTube-канале в башне «Федерация» высотного комплекса «Москва-Сити».

В октябре 2020 года в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье «Побои». В настоящее время блогер находится под подпиской о невыезде.

Прокуратура просила приговорить блогера Андрея Бурима к шести месяцам исправительных работ, а также запросила, чтобы в доход государства удерживалось 15 процентов от его зарплаты. Помимо этого, государственный обвинитель потребовал, чтобы Бурим возместил пострадавшей 50 тысяч рублей за моральный и материальный ущерб.

Приговор блогеру огласили 9 июля. Он получил шесть месяцев исправительных работ с удержанием десяти процентов из заработной платы в доход государства ежемесячно.

Стример пытался обжаловать свой приговор, но апелляционный суд оставил прошлое решение в силе.