Мурашко пообещал продлить сертификаты для переболевших COVID-19

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Сертификаты для переболевших коронавирусом будут продлены до одного года. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко в пятницу, 26 ноября.

— Сертификат автоматически будет продлен для всех, у кого заболевание было в течение последнего года. Поэтому один год с момента выздоровления, — рассказал министр.

Ведомство занимается внесением документов для изменений, подчеркнул он. Сертификат о перенесенной болезни с QR-кодом на портале «Госуслуги» в настоящее время действует шесть месяцев, отмечает РИА Новости.

25 ноября директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что Россия, вероятно, прошла пик заболеваемости коронавирусом в текущей волне. Пик, судя по всему, пройден в Румынии, Болгарии, Белоруссии и России, уточнил он. Нынешний успех не гарантирует его в будущем, поэтому россиянам следует и впредь придерживаться противоэпидемических мер, заключил представитель организации.

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4 ноября в ВОЗ заявили, что более 500 тысяч жителей в Европе могут умереть от коронавируса к февралю 2022 года. Со стрессом от нехватки коек в больницах столкнутся 43 страны региона, уточнили в организации.