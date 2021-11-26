Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Иммунолог Крючков назвал вероятный источник нового штамма COVID-19

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Иммунолог Крючков назвал вероятный источник нового штамма COVID-19
Фото: sputnikvaccine.com

Причиной появления штамма B.1.1.529 могла стать мутация вируса в организме человека, зараженного ВИЧ-инфекцией. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

— Человек с тяжелым иммунодефицитом, скорее всего, был источником этого вируса: у него этот вирус «гулял» несколько месяцев и успел так эволюционировать, — предположил эксперт.

Специалист отметил, что массовая вакцинация также влияет на эволюцию вируса. Однако в случае с новым штаммом, по мнению Крючкова, дело не в этом: в Южной Африке вакцинировано чуть более 20 процентов населения, при этом большое количество людей заражено ВИЧ.

Штамм коронавирусной инфекции B.1.1.529 обнаружен в Ботсване, ЮАР и Гонконге. Об этом стало известно в четверг, 25 ноября.

Уточняется, что в новом варианте присутствуют 32 мутации, из-за чего он более агрессивен и опасен. Кроме того, этот штамм показал устойчивость к вакцинам.

Из-за распространения нового штамма ВОЗ созвала чрезвычайную встречу. Некоторые государства временно приостанавливают полеты в Южную Африку.

Читайте также:
Коронавирус эксперты Здоровье
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самое чистое на свете полотно

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Новая жизнь памятников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Главный приз конкурса присуждается…

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А вам какое дело: пить или не пить?

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Трансформация неизбежна

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Суровые ветры над потоком

Все мнения
О проекте