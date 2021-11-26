Иммунолог Крючков назвал вероятный источник нового штамма COVID-19

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Причиной появления штамма B.1.1.529 могла стать мутация вируса в организме человека, зараженного ВИЧ-инфекцией. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

— Человек с тяжелым иммунодефицитом, скорее всего, был источником этого вируса: у него этот вирус «гулял» несколько месяцев и успел так эволюционировать, — предположил эксперт.

Специалист отметил, что массовая вакцинация также влияет на эволюцию вируса. Однако в случае с новым штаммом, по мнению Крючкова, дело не в этом: в Южной Африке вакцинировано чуть более 20 процентов населения, при этом большое количество людей заражено ВИЧ.

Штамм коронавирусной инфекции B.1.1.529 обнаружен в Ботсване, ЮАР и Гонконге. Об этом стало известно в четверг, 25 ноября.

Уточняется, что в новом варианте присутствуют 32 мутации, из-за чего он более агрессивен и опасен. Кроме того, этот штамм показал устойчивость к вакцинам.

Из-за распространения нового штамма ВОЗ созвала чрезвычайную встречу. Некоторые государства временно приостанавливают полеты в Южную Африку.