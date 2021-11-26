Врач оценил эффективность «Спутника V» против нового штамма COVID-19

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Штамм B.1.1.529 может с более высокой вероятностью стать причиной заражения у людей, перенесших коронавирус или сделавших прививку. Однако вакцина «Спутник V» все равно должна обеспечить достаточно высокий уровень защиты. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Он обратил внимание, что новый штамм коронавируса имеет большое количество мутаций.

— В этом варианте их более 30, они представляют собой смесь от «дельта»-линии, от «бета»-линии, есть еще дополнительные мутации. И смысл в том, что большое количество мутаций в ключевом участке RBD, наиболее значимом с точки зрения иммуногенности, может косвенно свидетельствовать о том, что меньший пул антител будет работать против такого варианта, — рассказал эксперт.

По мнению Крючкова, у заметной части переболевших или вакцинированных людей повысится восприимчивость к новому варианту.

Однако вакцина «Спутник V» все равно будут защищать от нового штамма, предположил собеседник «ВМ».

— Даже с учетом «дельта»-линии падение эффективности произошло, но, наверное, оно находится примерно на уровне 80 процентов. Что, в принципе, очень хорошо, а при тяжелом течении защищает в 90 процентах случаев. Сейчас еще раз произойдет снижение по защите от заражения и заболевания любой степени тяжести, может быть, на 5–10 процентов, может, на 15, — отметил Крючков.

По словам специалиста, самое главное — чтобы в случае с новым штаммом у вакцины не ухудшилась защита от тяжелого течения и смерти. Само по себе незначительное уменьшение эффективности препарата не будет фатальным.

Штамм коронавирусной инфекции B.1.1.529 обнаружен в Ботсване, ЮАР и Гонконге. Об этом стало известно в четверг, 25 ноября.

Уточняется, что в новом варианте присутствует 32 мутации, из-за чего он более агрессивен и опасен. Кроме того, данный штамм показал устойчивость к вакцинам.

Из-за распространения нового штамма ВОЗ созвала чрезвычайную встречу. Некоторые государства временно приостанавливают полеты в страны Южной Африки.