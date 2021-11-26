Путин призвал Армению и Азербайджан поддерживать отношения с Россией

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил о важности поддерживания и развития отношений с Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в пятницу, 26 ноября.

— Мы вместе на протяжении столетий находились в составе единого государства, у нас очень глубокие исторически связи. Не хотелось бы, чтобы они разрушались, — рассказал глава государства на встрече с лидерами двух стран.

Стороны должны стремиться к тому, чтобы восстанавливать их и поддерживать, приводит слова Путина сайт Кремля.

26 ноября в Кремле сообщили, что Путин принял приглашение сербского коллеги Александра Вучича посетить Сербию в 2022 году. Точные сроки, как уточняется, будут согласовываться по дипломатическим каналам.

25 ноября Вучич заявил, что отношения Сербии и России находятся на самом высоком уровне в истории. Лидер поблагодарил Путина за поддержку страны, территориальной целостности и суверенитета Сербии.

По итогам переговоров Россия и Сербия договорились о стоимости газа на полгода по 270 долларов за тысячу кубометров. Данная цена является очень хорошей, заключил Вучич.