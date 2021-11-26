Кремль анонсировал визит Путина в Сербию по приглашению Вучича

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин принял приглашение сербского коллеги Александра Вучича посетить Сербию в 2022 году. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в пятницу, 26 ноября.

— Вучич возобновил приглашение президенту посетить Сербию, и президент принял это приглашение. Сроки точные визита будут согласовывать по дипломатическим каналам, — приводит слова Пескова РИА Новости.

25 ноября Вучич заявил, что отношения Сербии и России находятся на самом высоком уровне в истории. Лидер поблагодарил Путина за поддержку страны, территориальной целостности и суверенитета Сербии.

В тот же день Путин анонсировал визит премьер-министра Сербии Аны Брнабич в Москву в декабре. Межправительственная комиссия работает регулярно, уточнил он.

По итогам переговоров Россия и Сербия договорились о стоимости газа на полгода по 270 долларов за тысячу кубометров. Данная цена является очень хорошей, заключил Вучич.

22 ноября представитель Газпрома Сергей Куприянов заявил, что компания подписала контракт с Молдавией при условии 100-процентной оплаты текущих платежей за газ. Очередной срок платежей наступил в тот же день, но Молдавия так и не перевела деньги, уточнил он.